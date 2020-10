Francesco Persico, 33 anos, estava em Nova Iorque quando ficou doente com Covid-19. Lembra-se de ter febre de 41 graus e de duas enfermeiras da emergência médica totalmente equipadas, com máscaras, viseiras. Outro pormenor difícil de esquecer: "Mal me meteram num quarto, isolado de todos veio a pergunta: 'Como vai pagar?'", conta o vice-presidente da Câmara de Azzano San Paolo, na Lombardia, ao jornal Corriere della Sera Passaram oito meses e Francesco, eletricista de profissão, nunca esteve tão grato por a sua empresa ter seguro de saúde. Na época essa foi menos uma preocupação com que teve de lidar, já que estava a 6.000 quilómetros de casa onde tinha a mulher e a filha de três anos. No entanto, foi por pouco que conseguiu não pagar a conta do hospital: Se a Organização Mundial de Saúde (OMS) tivesse declarado nessa altura a Covid-19 uma pandemia o seguro já não iria cobrir as despesas do hospital. O anúncio de pandemia acabou por chegar, mas por sorte de Francesco, já depois da sua recuperação.Por curiosidade, o italiano quis saber quanto lhe custariam 17 noites no hospital Monte Sinai Oeste, em Nova Iorque. "Cem mil dólares do hospital e mais 2.500 da viagem de 800 metros de ambulância". Qualquer coisa como 85,3 mil euros do hospital e 2.100 euros da ambulância. Os cuidados intensivos custaram 6.800 euros por dia.Ainda hoje, Francesco não sabe se viajou já infetado com a Covid-19 ou se apanhou a doença em Nova Iorque. Partiu para a cidade norte-americana a 28 de fevereiro com outros cinco colegas da empresa, iam participar na construção de um arranha-céus. "Uma semana depois apanhei febre, como numa gripe normal. Tomou aspirina. Mas 3-4 dias depois ainda não tinha passado, tinha tonturas e dores de cabeça. Depois fiquei bem e até fui, no domingo, ver um jogo de basquetebol com os colegas", recorda o italiano ao jornal.A febre voltou em força na segunda-feira e foi aí que acabou por ir parar ao hospital, depois de terem começado as suspeitas de que teria apanhado o novo coronavírus. Acabou por ser o primeiro doente no hospital que o recebeu. De tal forma que demoraram meia hora a preparar tudo para o receber.Mas depois desse primeiro embate, Francesco recorda que foi muito bem recebido no hospital. "Até fiz fotografias da comida." Hamburgueres, batatas fritas e pizza com ketchup nos cuidados intensivos. Porém, Francesco não podia comer e acabou por emagrecer 12 quilos no internamento.O pior acabou por ser a distância da família. Depois da alta, dos sete dias fechado no hotel em Nova Iorque, e de vários exames à Covid, Francesco ainda ficou dois meses sem ver a filha.