Raposa entra no Parlamento britânico e causa caos

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn — Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020

This way Sir please...fox runs amok in the Commons pic.twitter.com/ElK9ZERVzZ — MoS_Politics (@MoS_Politics) February 6, 2020

Uma raposa conseguiu entrar dentro do parlamento britânico na noite de quinta-feira passada, depois de encontrar uma porta aberta e subir por umas escadas rolantes. Percorreu os quatro pisos do edifício e foi depois capturado pela polícia, que a libertou no meio da rua."Já vimos coisas bastante estranhas aqui no parlamento, mas isto supera tudo", apontou no Twiter a deputada conservadora Julia Lopez, que se encontrou com o animal quando saía. Já Kerry McCarthy, do Partido Trabalhista, afirmou que a raposa defecou à porta do seu gabinete, no segundo andar.O Parlamento tem estado a lidar com um problema de invasão de ratos e outros animais devido às obras que decorrem nas zonas circundantes.