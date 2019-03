Cinco alunos, duas funcionárias e um empresário. Foram estas as vítimas de Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, em Suzano, no estado de São Paulo, no Brasil. Os dois jovens mataram Jorge António Moraes, tio de Guilherme, e dirigiram-se depois até à Escola Estadual Professor Raul Brasil, da qual eram ex-alunos, onde dispararam cerca de 30 tiros sobre uma multidão de jovens que estava em intervalo.

Altamente armados, os dois atiradores carregavam um machado e uma pistola de calibre 38 com quatro carregadores. Tinham ainda uma besta medieval, um arco e flechas e deixaram no local uma mala com fios e garrafas que tinham como destino ser utilizadas como cocktails molotov. Chegaram à escola de carro e entraram encapuzados no perímetro escolar, surgindo em vários vídeos captados pelas câmaras de vigilância.

A investigação indica que, depois do ataque e ainda dentro da escola, Guilherme matou Henrique e suicidou-se de seguida. A polícia referiu que os dois teriam uma espécie de "pacto" de que, depois do ataque, se suicidariam.

Os atiradores eram Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, 25, de acordo com o .

Os cinco estudantes com menos de 17 anos

Caio Oliveira, de 15 anos, estava no 10º ano e foi um dos cinco alunos da escola de São Paulo a morrer no local. De acordo com o jornal Globo, era amante de basquetebol e do principal campeonato da modalidade nos EUA, a NBA, tinha também uma paixão por rap brasileiro e era fã da série "O Príncipe de Bel-Air".





Claiton António Ribeiro tinha 17 anos e era aluno do 12º ano. Descrito por amigos ao jornal como um rapaz "muito tímido, quieto, simples e gentil", era focado no estudo e tinha como sonho entrar na universidade no ano seguinte.





Samuel Melquíades, de 16 anos, frequentava a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de origem cristã protestante. O seu grande talento, segundo o Globo, era desenhar e sonhava seguir a profissão do pai, artista, tendo por hábito publicar fotografias dos seus esboços nas redes sociais.





Douglas Murilo Celestino, de 16 anos, foi o último aluno a ser identificado pelas autoridades. De acordo com um amigo da família ao Globo, tinha pedido à mãe que o mudasse de escola porque a Escola Estadual Professor Raul Brasil era "muito bagunçada". "Ele queria mudar, mas estava no último ano, então acabou por ficar. Era um menino demasiado dócil, bem criado", contou José Roberto Santos, pai de um dos seus melhores amigos e também aluno da escola, Gustavo, que conseguiu saltar o muro da escola e fugir dos assassinos.





Kaio Lucas da Costa Limeira, de 15 anos, chegou a ser confundido com outro aluno da escola, Pablo Henrique Rodrigues, por ter caído perto do seu documento de identificação. A sua morte só viria a ser confirmada na noite desta quarta-feira. Filho de pais divorciados, morava apenas com a mãe e praticava judo nos tempos livres.





O início do massacre filmado pelas câmaras da escola As imagens do massacre na escola Professor Raul Brasil, em São Paulo, no Brasil, que matou oito pessoas ficaram registadas nas câmaras de vigilância do interior do edifício. Editado pela televisão Record, o vídeo mostra o sangue-frio dos dois atacantes e a violência do momento que deixou ainda 11 feridos.

As duas funcionárias da escola e o empresário que é tio de um dos atiradores

A primeira vítima dos atiradores aconteceu ainda fora da escola de São Paulo. A morte de Jorge António Moraes, de 51 anos, foi confirmada pela Polícia Militar e o seu stand de aluguer de automóveis ficava perto do estabelecimento de ensino onde aconteceria o tiroteio minutos depois. De acordo com o G1, as autoridades suspeitam que os dois atiradores possam ter cometido este crime para distrair a polícia antes de entrarem dentro da escola.

De acordo com o jornal Globo, era tio de um dos atiradores – Guilherme, o mais novo dos dois – e dono da "Jorginho Veículos". Encontrava-se no interior do seu escritório, quando o sobrinho entrou a disparar sobre ele. Jorge foi levado ainda com vida para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mas viria a morrer no bloco operatório.

No interior da escola, os dois assassinos mataram ainda duas funcionárias do estabelecimento, além dos cinco alunos. Marilena Ferreira Vieira Umezo, de 59 anos, era coordenadora psicológica da escola e tinha três filhos.





A outra vítima foi Eliana Regina Xavier, de 38 anos. Era agente de organização escolar e, de acordo com relatos de alunos da escola ao jornal brasileiro, fazia de tudo para ajudar alunos e professores e acompanhava os estudantes nos intervalos entre aulas. "Ela era como uma mãe para a gente. Sempre aberta para falar de tudo: problemas pessoais, problemas de casa", afirma Camile Rocha, uma das alunas da escola.