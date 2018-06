Capa n.º 738

Manda a tradição turca que os homens devem terminar uma discussão quando uma mulher atira o seu yemeni para o chão. A única mulher candidata presidencial, Meral Aksener, de 61 anos, tem andado de cidade em cidade a recolher das apoiantes estes lenços coloridos. É a Revolução Yemeni.Promete pô-los no palácio presidencial, em Ancara, caso vença as eleições de domingo, 24. Mas com 14,1% das intenções de voto, este é um cenário muito pouco provável. Serão, promete, o símbolo do combate à agressão dos políticos turcos, que danificaram a democracia e enriqueceram – com o Presidente, e favorito nas sondagens, Recip Erdogan à frente de todos.Nas ruas chamam-lhe "mulher-de -ferro", "a loba". Ela prefere "a mãe".