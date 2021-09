Pugilista italiano envolto em polémica por ostentar tatuagens com símbolos fascistas e nazi

Um combate para um título de boxe voltou a gerar polémica em torno da exibição de símbolos nazi e fascistas em Itália. A discussão ganhou nova força no país quando o pugilista Michele Broili, de 28 anos, deixou a descoberto inúmeras tatuagens de índole nazi e fascista durante um combate para o título de pesos plumas, que decorreu no domingo passado em Trieste, e que o opôs o italiano diante de Hassan Nourdine, pugilista marroquino de 34 anos, que acabaria por vencer a disputa.



A luta, que foi transmitida no site do jornal desportivo La Gazetta dello Sport, o maior de Itália, mostrava o tronco de Broili repleto de tatuagens sugestivas, como o número 88, um código numérico supremacista que, descodificado, significa ‘Heil Hitler’, o símbolo da totenkopf, unidade paramilitar que geria os campos de extermínio na Alemanha nazi ou o logo de uma organização skinhead sediada na região de Veneto, escreve o Guardian.



Ao jornal italiano La Stampa, Nourdine, que acabou mesmo por derrotar Broili, mostrou-se chocado ao entrar no ringue e ao deparar-se com as tatuagens em questão. "Quando entrei no ringue e vi aquelas tatuagens fiquei chocado", disse o lutador marroquino que é agora considerado um herói pela imprensa italiana, descreve o diário britânico.