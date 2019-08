A Procuradoria de Agrigento, na região de Sicília, em Itália, ordenou esta terça-feira ao desembarque dos cerca de 100 migrantes ainda a bordo do navio humanitário Open Arms, que se encontra ao largo da ilha italiana de Lampedusa há 19 dias.

Segundo o El País, o tribunal investiga crimes de sequestro devido à recusa do ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, em permitir a entrada no porto da embarcação – que será apreendida pelas autoridades.

"A situação no barco é explosiva, de máxima urgência", considerou Luigi Patronaggio, juiz do tribunal, que chegou a Lampedusa de helicóptero acompanhado por dois médicos e esteve reunido com o fundador da Open Arms, Òscar Camps.

Esta terça-feira, o Governo espanhol anunciou ter enviado um navio para resgatar os migrantes a bordo do Open Arms e os levar para um porto espanhol. No Twitter, o primeiro-ministro espanhol afirmou que um navio da Marinha estaria "pronto para navegar", que acompanharia até Palma de Maiorca.

El buque Audaz de la @Armada_esp listo para navegar esta tarde hacia la isla de Lampedusa y asistir al #OpenArms y a sus ocupantes. Acompañará a la embarcación hasta el puerto de Palma, en Mallorca.

Con esta medida España resolverá, esta misma semana, la emergencia humanitaria. pic.twitter.com/pkzdTuZPzT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 20, 2019