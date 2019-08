"explicámos ao Presidente que aceitamos a proposta do 5 Estrelas para indicar o novo primeiro-ministro". Já Luigi Di Maio, do Movimento 5 Estrelas tinha afirmado que "estava interessado naquilo que fosse melhor para o país, não para mim", dando a entender que a decisão de manter Giuseppe Conte como primeiro-ministro seria confirmada pelo presidente do país.

O presidente italiano Sergio Mattarella deu autorização para que o primeiro-ministro demissionário, Giuseppe Conte , possa voltar a formar Governo, desta vez numa coligação entre o Partido Democrático de Nicola Zingaretti e o Movimento 5 Estrelas. O acordo deixa de fora a Liga de Matteo Salvini.Conte esteve reunido com Mattarela esta manhã de quinta-feira cerca de uma hora e meia e apresentou-lhe o acordo firmado entre o Movimento 5 Estrelas e o Democrático. Zingaretti já tinha mostrado confiança nesta solução, tendo adiantado que