Portugal na lista de risco da Suíça. Emigrantes contestam decisão

A Suíça anunciou no início do mês que iria colocar Portugal na lista de países de elevado risco a partir da próxima segunda-feira, 14 de dezembro, obrigando a uma quarentena de dez dias no regresso ao país. Indignados, mais de 11 mil emigrantes portugueses na Suíça já assinaram uma petição em que pedem a retirada de Portugal da lista dos países de elevado risco.





Para a inclusão na lista, os países têm de exceder em pelo menos 60 novos casos de infeção a incidência da Suíça.









Portugal já tinha estado na lista negra da Suíça, a partir de 25 de setembro, mas foi retirado no final de outubro, quando as autoridades federais suíças decidiram levantar as restrições à entrada de pessoas provenientes da maior parte de países e regiões que estavam na lista. Na quinta-feira, o ECDC revelava que Portugal tinha 565 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos que a Suíça.Portugal já tinha estado na lista negra da Suíça, a partir de 25 de setembro, mas foi retirado no final de outubro, quando as autoridades federais suíças decidiram levantar as restrições à entrada de pessoas provenientes da maior parte de países e regiões que estavam na lista.

A decisão de colocar Portugal na lista baseou-se em dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês). Para decidir se um Estado ou uma zona apresenta um risco elevado de infeção, consideram-se as novas infeções por 100 mil pessoas nos últimos 14 dias.Os emigrantes portugueses defendem, no entanto, que os dados estão desatualizados. "É evidente que no início desta semana [a primeira de dezembro], os números não estavam a favor de Portugal. Mas nos últimos dias vimos que a incidência em Portugal está a diminuir mais rapidamente do que na Suíça, uma vez que o número de casos em Portugal tem sido menor nos últimos dias", escrevem os peticionários. "Portanto, é incompreensível que uma decisão seja tomada com 10 dias de antecedência, quando verificamos que o número de casos é mais elevado na Suíça".Os emigrantes portugueses na Suíça dizem ainda que "ao impor esta quarentena, a Confederação Suíça vai estragar as férias de uma das maiores comunidades de estrangeiros estabelecidas na Suíça, que todos os anos, após um ano de trabalho na Suíça, tenta encontrar as suas famílias para as férias de Natal".