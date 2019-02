O Polo Norte magnético da Terra tem vindo a arrastar-se nas últimas décadas e as últimas atualizações do Modelo Magnético Mundial indicam que, desde 1831, o ponto de referência na navegação deslocou-se desde o Ártico Canadiano até à Sibéria, na Rússia.

Um relatório divulgado esta segunda-feira indica que este ponto variável à superfície da Terra - para o qual as linhas do campo magnético que envolvem o planeta terra apontam - ultrapassou o limite aceitável para erros de navegação em 2017, deslocando-se quase 55 quilómetros por ano.

Estas mudanças constantes são um problema para os sistemas de navegação de smartphones e outros aparelhos eletrónicos, que têm como referência este ponto imaginário. De acordo com o geofísico Arnaud Chulliat, autor principal das atualizações no Modelo Magnético Mundial, aviões e navios também têm como referência o Polo Norte magnético mas o GPS não é afetado pois é baseado em satélites.

Desde a primeira medição do Polo Norte magnético, em 1831, este ponto já se deslocou cerca de 2.300 quilómetros para a Sibéria e, a partir de 2000, a velocidade com que se arrastou passou dos 15 km/ano para os 55 km/ano.

Estes desvios devem-se a movimentações do ferro e níquel líquido no núcleo do planeta, que obrigam a antecipar a revisão do modelo que descreve o campo magnético e suporta sistemas de navegação.