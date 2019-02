O treinador português irá ainda pagar ao Fisco espanhol um multa de 3 milhões de euros. Em causa estão os direitos de imagem quando era treinador do Real Madrid.

José Mourinho, aceitou esta terça-feira a sentença a que foi condenado de um ano de prisão - com pena suspensa - e ao pagamento de uma multa de 3 milhões de euros por fraude fiscal, em Espanha.



O treinador português de 56 anos falhou em declarar as receitas em direitos de imagem durante os anos de 2011 e 2012, quando era treinador do Real Madrid, com o objetivo de "recolher lucros ilícitos", refere o tribunal espanhol.



Em troca da pena de prisão de um ano, Mourinho irá ter de pagar uma multa diária de 250 euros durante 24 meses, o equivalente a cerca de 182 mil euros, uma vez que, segundo a lei espanhola, uma pena inferior a dois anos pode ser cumprida em liberdade.



Mourinho terá utilizado empresas com sede nas Ilhas Virgens Britânicas e na República da Irlanda em 2004 mas deixou esses lucros fora das declarações de impostos de 2011 e 2012, quando era treinador do Real Madrid e residente fiscal em Espanha.



Para além desta pena, Mourinho foi também multado em 1.9 milhões de euros, 60% do montante não declarado ao fisco.