Polícia inglesa encontra mais 15 pessoas vivas dentro de um camião

As autoridades britânicas encontraram 15 pessoas vivas dentro de um camião, na zona de Chippenham, perto de Bristol, em Inglaterra. Segundo as autoridades locais, os migrantes têm entre 16 e 30 anos, desconhecendo-se detalhes sobre a sua nacionalidade.

O motorista, um homem irlandês de 50 anos, foi detido por suspeita de auxílio à imigração ilegal. Um dos migrantes foi levado para o hospital para ser assistido. Tal como todos os outros, encontra-se sob custódia judicial por entrada ilegal no Reino Unido.



Here's an update on the incident in Chippenham last night.



The 15 people found in the back of the lorry are currently in custody, as well as the driver.



More here??https://t.co/zaQAMsGFFY pic.twitter.com/LxBJexW8gm — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) November 7, 2019

O incidente acontece depois de outros recentes, o primeiro do qual a 23 de outubro, quando foram descobertos 39 corpos dentro de um camião refrigerado no condado de Essex, a leste de Londres.

Na segunda-feira, a polícia grega encontrou 41 migrantes vivos também dentro de um camião frigorífico intercetado numa autoestrada na zona norte da Grécia.Sete migrantes apresentavam problemas respiratórios e foram transportados para um hospital local.

Ao longo dos últimos dias foram relatados outros casos de grupos de migrantes encontrados vivos dentro de camiões, como foi o caso no norte da Bélgica (12 migrantes) e na zona de Kent, no Reino Unido (nove migrantes).