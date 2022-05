Polícia britânica deve ser 'discreta' com quem rouba para comer

Andy Cooke, o responsável pelas forças de segurança do Reino Unido, deu uma entrevista em que apelou aos agentes da polícia que sejam discretos no momento de lidar com uma pessoa que tenha roubado numa loja para conseguir comer. As declarações de Andy Cooke surgem quando a inflação no Reino Unido atingiu 9%, um recorde nos últimos 40 anos.