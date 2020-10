Peru reabre Machu Picchu para um turista

viajado até ao Peru para cumprir o sonho de visitar o local, mas foi apanhado pela pandemia e acabou retido numa localidade no sopé da montanha durante vários meses.

um pedido especial para que pudesse visitar ruínas incas antes de regressar ao seu país. O pedido acabou por ser aprovado pelo Ministério da Cultura peruano e a visita aconteceu no passado sábado.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jesse Katayama (@jessekatayama) a 12 de Out, 2020 às 4:18 PDT

Encerradas desde dia 16 de março devido à Covid-19, as ruínas de Machu Picchu reabriram agora para um único turista japonês. O motivo? TinhaDepois dos meses passados em Aguas Calientes, Jesse Katayama, de 26 anos, submeteu





"Ele tinha vindo para o Peru com o sonho de poder entrar [em Machu Picchu]. O cidadão japonês entrou com o responsável pelo parque para que o pudesse visitar antes de regressar ao seu país", disse, em conferência de imprensa, o ministro da Cultura peruano Alejandro Neyra.



Com um bilhete para visitar Machu Picchu em março, Katayama viu os planos destruídos com a declaração do estado de emergência no Peru. Agora, foi o primeiro turista em sete meses a poder passear pelo sítio arqueológico.



O Peru regista mais de 33 mil mortes por Covid-19.