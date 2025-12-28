Dois helicópteros colidiram em Nova Jersey: há pelo menos um morto

Uma outra pessoa ficou gravemente ferida e está a receber tratamento hospitalar.

Pelo menos uma pessoa morreu este domingo (28) e outra ficou gravemente ferida depois de dois helicópteros terem colidido em Nova Jersey. A informação está a ser avançada pela agência de notícias Associated Press, que cita as autoridades, e que adianta que o ferido já está a receber tratamento hospitalar.



Colisão de helicópteros em Nova Jersey causa um morto e um ferido grave WPVI-TV/6ABC via AP

Segundo a Administração Federal de Aviação, o acidente ocorreu em pleno ar, por volta das 11h25 locais (16h25 de Lisboa). Imagens mostram o momento em que um dos helicópteros se despenhou.

Após a colisão, as equipas de resgate foram de imediato acionadas para o local. Além da polícia, esteve também no terreno uma equipa de bombeiros, que foi chamada para extinguir as chamas.

A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança do Transporte entretanto já foram notificados e irão investigar o acidente.

Em atualização