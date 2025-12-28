Sábado – Pense por si

Mundo

Dois helicópteros colidiram em Nova Jersey: há pelo menos um morto

Luana Augusto
Luana Augusto 18:28
As mais lidas

Uma outra pessoa ficou gravemente ferida e está a receber tratamento hospitalar.

Pelo menos uma pessoa morreu este domingo (28) e outra ficou gravemente ferida depois de dois helicópteros terem colidido em Nova Jersey. A informação está a ser avançada pela agência de notícias Associated Press, que cita as autoridades, e que adianta que o ferido já está a receber tratamento hospitalar.

Colisão de helicópteros em Nova Jersey causa um morto e um ferido grave
Colisão de helicópteros em Nova Jersey causa um morto e um ferido grave WPVI-TV/6ABC via AP

Segundo a Administração Federal de Aviação, o acidente ocorreu em pleno ar, por volta das 11h25 locais (16h25 de Lisboa). Imagens mostram o momento em que um dos helicópteros se despenhou.

Após a colisão, as equipas de resgate foram de imediato acionadas para o local. Além da polícia, esteve também no terreno uma equipa de bombeiros, que foi chamada para extinguir as chamas.

A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança do Transporte entretanto já foram notificados e irão investigar o acidente.

Em atualização

Tópicos Acidente rodoviário Desastres acidentes e emergências Acidente (geral) Nova Jérsia Associated Press
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo

Videovigilância mais segurança

É de extrema importância munir as nossas cidades com tecnologia de vídeovigilância para a salvaguarda das pessoas e bens, mas Portugal está a ficar para trás face a outros países europeus.

Menu shortcuts

Dois helicópteros colidiram em Nova Jersey: há pelo menos um morto