María Branyas tem 113 anos e é, até à data, a mais idosa sobrevivente da Covid-19. De origem espanhola, a idosa diagnosticada em abril permaneceu isolada várias semanas no seu quarto, numa residência em Girona. Em entrevista ao The Guardian, desabafou sobre a condição dos idosos nos lares e assegurou que a pandemia revelou que são esquecidos pela sociedade.



"Pensa-se que aqueles de nós que escolheram viver em residências desapareceram da sociedade", afirmou. "Os governos têm que prestar atenção e providenciar profissionais qualificados. E, acima de tudo, têm que providenciar muito mais cuidados de saúde".



A mulher mais velha da Espanha e uma das 30 pessoas mais velhas do mundo teve três filhos e tem agora onze netos, um dos quais de sessenta anos, e treze bisnetos.



Com a ajuda de uma assistente do lar, María estreou-se o ano passado nas redes sociais, com uma conta de Twitter onde se anuncia como "Velha, muito velha, mas não uma idiota".