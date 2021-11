Países consideram Acordo de Glasgow uma vitória. ONU diz que fica aquém do necessário

O Pacto Climático de Glasgow foi aprovado na cimeira do clima (COP26) e mantém a ambição do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC, alertando para a necessidade de reduzir as emissões de dióxido de carbono em 45% até 2030, em relação a 2010. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerou que a declaração final na cimeira do clima está cheia de contradições. Mas não é o único insatisfeito com o documento saído desta cimeira que juntou os países para discutirem o clima.



No documento em causa reconhece-se que limitar o aquecimento global a 1,5ºC exige "reduções rápidas, profundas e sustentadas das emissões globais de gases com efeito de estufa, incluindo a redução das emissões globais de dióxido de carbono em 45% até 2030 em relação ao nível de 2010 e para zero por volta de meados do século, bem como reduções profundas de outros gases com efeito de estufa".



Para conseguirem cumprir com os objetivos estabelecidos, os países desenvolvidos foram instados a "pelo menos duplicarem" o financiamento climático para a adaptação às alterações climáticas dos países mais pobres. E apela-se aos países mais ricos e instituições financeiras para "acelerarem o alinhamento das suas atividades de financiamento com os objetivos do Acordo de Paris".