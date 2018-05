Morreram vítimas de três gerações da mesma família. Suspeita-se que avô matou mulher, filha e netos.

Um tiroteio em massa chocou a Austrália. As autoridades suspeitam que Peter Miles, de 61 anos, matou a esposa, a filha e quatro netos na sua quinta na pequena cidade de Osmington.



Os corpos foram encontrados na sexta-feira, dia 11 de Maio. Este domingo, o pai das crianças falou aos jornalistas acerca do massacre. Aaron Cockman, carpinteiro e construtor, é o pai de Taye, 13 anos; Rylan, de 12, Ayre, de 10 e Kadyn Cockman, 8 anos.



Aaron passou por uma separação violenta de Katrina Miles, 35 anos, a mãe das crianças que também morreu. Depois do fim da relação, Katrina foi viver com os pais e estes impediram Aaron de ver as crianças, o que o enfureceu. "A raiva contra eles agora desapareceu. Completamente. Não me sinto furioso. Sinto uma tristeza tremenda pelos meus filhos. Estou muito triste mas vou ultrapassar isto", afirmou aos jornalistas. "Todas as crianças morreram pacificamente nas suas camas."



Além das crianças, de Katrina e de Peter, também o corpo de Cynda Miles, de 61 anos, foi encontrado. É a mulher de Peter Miles, mãe de Katrina e avó das quatro crianças.



No local do crime, foram encontradas três armas que pertenciam a Peter Miles. Ainda não se sabem as circunstâncias do crime, que está a ser investigado.



Este é o pior tiroteio na Austrália desde 1996, quando um atirador matou 35 pessoas em Port Arthur.