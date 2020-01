O Vaudeville Theatre, localizado em Covent Garden, Londres, foi este sábado evacuado pelas autoridades, momentos antes de ter começado um espectáculo, devido à descoberta de um "pacote suspeito".





Sitting waiting for show to start when announcement to leave Vaudeville theatre. Thought it was part of the show. Theatre staff and police excellent @vaudevilletheatre pic.twitter.com/9mzlWsuo8a — freudianslip (@freudianslip16) January 11, 2020

De acordo com o jornal britânico The Sun, as pessoas foram retiradas do espaço cerca das 19h30 depois de ter sido encontrada a embalagem.





Também outras pessoas que se encontravam noutros teatros e restaurantes próximos do local foram aconselhadas a abandonar a zona.



No Vaudeville Theatre decorria a apresentação do espetáculo "Magic That Goes Wrong" (Magia Que Corre Mal, traduzindo do inglês).