Devido às temperaturas altas no Japão, pelo menos 44 pessoas morreram desde 9 de Julho. Só no sábado, dia 21 de Julho, morreram 11 pessoas, segundo a Kyodo News, agência de notícias japonesa.

Esta onda de calor levou a um novo recorde de temperatura máxima no Japão. Este recorde foi registado na cidade de Kumagaya, no noroeste de Tóquio, que atingiu os 41,1 ºC. O máximo de temperatura registado anteriormente era 41ºC em Kochi, em Agoto de 2013. Centenas já foram parar ao hospital com sintomas de insolação.

As autoridades japonesas avisam as pessoas para ficarem dentro de casa e usarem ar condicionado onde for possível. Os meteorologistas prevêem a manutenção das temperaturas altas.