O regresso a um tempo de pogroms

O massacre em Bondi, Austrália, foi o culminar de uma série de ataques antissemitas a nível global. Chegou-se a um nível de ódio e violência como "não se via desde a II Guerra Mundial", diz Vasco Weinberg
Pode-se escolher um número ou um episódio. No ano 2025, até setembro, a Austrália tinha registado 1.654 incidentes antissemitas. Ou um episódio: no dia 14 de dezembro, ao fim da tarde, perto de um milhar de judeus celebravam a festividade religiosa do Hanukkah na praia de Bondi quando uma dupla de pai e filho abriu fogo sobre a multidão, fazendo 15 mortos (até ao fecho desta edição), incluindo uma menina de 10 anos e um sobrevivente do Holocausto, de 87, e mais de 40 feridos. As mortes foram escolhidas a dedo - judeus num evento religioso - e deliberadas, já que as miras telescópicas usadas pelos atacantes tornavam cada vítima, à conversa entre os seus, perfeitamente visível, cada rosto identificável. Por estranho que tal possa parecer, o evento era esperado. Levi Wolff, rabi da Sinagoga Central de Sydney, disse aos jornalistas que “o inevitável aconteceu agora”. Na praia de Bondi juntavam-se em algumas zonas filas de sapatos perdidos das vítimas, numa imagem que ecoa o monumento em Budapeste, na Hungria, em que filas de sapatos recordam os dos judeus que eram obrigados a descalçar-se antes de serem executados, junto ao Danúbio, por milícias nacionais fascistas, durante a II Guerra Mundial - outros tempos.
Ser liberal é viver e deixar viver. É também não sucumbir ao ressentimento social: as páginas em que Cotrim de Figueiredo confessa essa tentação quando olhava para os colegas mais abonados do Colégio Alemão são de uma honestidade tocante.
Mesmo nessa glória do mau gosto, ele encontra espaço para insultar, nas legendas, os seus antecessores, os Presidentes de que ele não gosta, a começar por Biden. É uma vergonha, mas o mundo que Trump está a criar assenta na pouca-vergonha
Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.