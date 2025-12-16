Sábado – Pense por si

O novo mundo sem o bom velho polícia. Ensaio de Vasco Rato

Vasco Rato
Vasco Rato 23:00

“Não nos podemos dar ao luxo de descartar a Europa”, dizem os EUA, mas também veem “dois Ocidentes” - um deles em declínio no continente europeu.

O rei prussiano Frederico II observou que “quem tudo defende, nada defende”. Apresentada pela Casa Branca ao Congresso, a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 2025 (ESN) define prioridades nacionais, adequando meios disponíveis a objetivos almejados. Neste lado do Atlântico, o documento provocou tremenda estupefação. Não havia motivo para tal, pois, aquando da sua confirmação no cargo de secretário de Estado, Marco Rubio admitiu que a ordem liberal “não se encontra apenas obsoleta, é agora uma arma usada contra nós”. Por isso, concluía que “somos novamente chamados a criar um mundo livre a partir do caos”, colocando os “nossos interesses nacionais vitais acima de tudo o resto”. As palavras de Rubio não deixavam margem para dúvida: Donald Trump prosseguiria as linhas mestras da política externa traçadas durante o seu primeiro mandato.

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira
Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.

Germano Almeida
Germano Almeida

Há alturas na vida de uma pessoa em que não vale a pena esperar mais por algo que se desejou muito, mas nunca veio. Na vida dos povos é um pouco assim também. Chegou o momento de nós, europeus, percebermos que é preciso dizer "adeus" à América. A esta América de Trump, claro. Sim, continua a haver uma América boa, cosmopolita, que gosta da democracia liberal, que compreende a vantagem da ligação à UE. Sucede que não sabemos se essa América certa (e, essa sim, grande e forte) vai voltar. Esperem o pior. Porque é provável que o pior esteja a chegar.

