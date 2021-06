O mafioso-youtuber que abala o governo turco

Há já algum tempo que o regime de Recep Erdogan na Turquia instalou um colete de forças sobre o jornalismo livre, mas isso não o livra de problemas. No YouTube estão a ser divulgados vídeos com acusações de conluio entre alguns homens-fortes do regime e o crime organizado, com homicídios de jornalistas no cardápio. O autor: um antigo patrão da máfia turca, condenado em 2007 a 14 anos de prisão e agora, alegadamente, a viver no exílio no Dubai.



Sedat Peker, 49 anos, é tudo menos uma fonte credível, mas o que conta ganha relevância quando assume que alguns dos crimes que denuncia foram cometidos por ele próprio, embora a mando de outros. E os "outros" são gradas figuras do regime. O filho do antigo primeiro-ministro turco Binali Yildirim estaria envolvido num esquema de tráfico de droga. Um deputado não identificado do partido de Erdogan, o AKP, encomendou a Peker um ataque à redação do jornal Hurryet, em 2015; o legislador Tolga Agar, também do AKP, terá violado uma jornalista há dois anos – e a mulher foi encontrada morta; "suicídio", concluiu a investigação.



Ainda mais graves são as acusações feitas a Mehmet Agar. O ex-ministro do Interior teria "encomendado" a Peker as mortes de, pelo menos, dois jornalistas: Ugur Mumcu, que morreu em 1993 vítima da explosão de um carro-bomba; e Kutlu Adali, assassinado a tiro por um atirador nunca identificado, em 1996. Neste caso, Sedat Peker teria encarregado da tarefa o seu próprio irmão, Atilla, entretanto detido pela polícia turca.