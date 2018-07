Segundo o balanço mais recente das autoridades gregas, há ainda 170 feridos, alguns em estado crítico.

Este número ainda não é definitivo, já que cerca de uma centena de bombeiros continuam à procura de eventuais vítimas do incêndio, que aconteceu numa zona balnear da costa este da Ática invadida pelas chamas na segunda-feira à tarde.



O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, anunciou três dias de luto pelas vítimas e prometeu que "ninguém ficará sem ajuda". Numa mensagem transmitida pela televisão, esta terça-feira, Tsipras assinalou que o que conta nestes momentos são as vidas humanas e mobilizar todas as forças para salvar o que pode ser salvo.

"Ninguém ficará sem ajuda, ninguém ficará sem respostas", prometeu Tsipras, que evitou entrar em especulações sobre os motivos dos incêndios. O Ministério Público já iniciou as primeiras investigações para determinar as causas dos incêndios que, segundo suspeitam membros do Governo, poderiam ser intencionais ou pelo menos provocados por condutas negligentes.





Vi corpos e carros queimados. Tenho sorte em estar viva O cenário que compõe a aldeia costeira de Mati, a cerca de 40 quilómetros de Atenas, na Grécia, é devastador. Pelo menos meia centena de mortos, mais de 150 feridos, casas destruídas, paisagens que outrora eram uma atracção para turistas devastadas. "Mati já não existe como povoação. Vi corpos, carros queimados.





"Agora é o momento da unidade e da solidariedade, não pode haver diferenças ou imposições de culpa (…) É o momento de mobilização e de lutar para salvar o que pode ser salvo", assinalou Tsipras, agradecendo as múltiplas mensagens de solidariedade recebidas de toda a Europa.

O Governo de Tsipras pediu ajuda internacional na noite de segunda-feira, tendo já alguns países respondido com meios de apoio. Portugal vai enviar 50 elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB) para ajudar a combater os incêndios na Grécia, anunciou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.



Com Lusa