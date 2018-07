O cenário na aldeia costeira de Mati é devastador. A cerca de 30 quilómetros de Atenas as chamas encurralaram dezenas de pessoas que tentavam fugir. Pelo menos 74 pessoas morreram – das quais 26 foram encontradas abraçadas perto da praia. "Tentaram encontrar um caminho de fuga mas, infelizmente, estas pessoas e os seus filhos não o conseguiram fazer a tempo", disse o chefe da Cruz Vermelha da Grécia.

Os altos edifícios da zona e a resistência de muitos habitantes em abandonar as suas casas – muitas construídas ilegalmente no meio do bosque – levaram a que os incêndios da região se traduzissem numa tragédia.

E nem a água do mar Egeu serviu para salvar das 26 pessoas que a Protecção Civil encontrou abraçadas, conscientes de que iriam ser engolidas pelas chamas a escassos metros do mar.

Outros quatro habitantes – três mulheres e uma criança –, que ainda conseguiram chegar ao mar, acabaram por morrer. Segundo as autoridades, as mortes ocorreram por asfixia ou pelo calor provocado pela combustão das árvores – a temperatura ambiente esteve nos 40 graus durante quase todo o dia de segunda-feira.









Três dias de luto

O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, anunciou três dias de luto pelas vítimas, prometendo que "ninguém ficará sem ajuda". Numa mensagem transmitida pelas televisões locais, Tsipras assinalou que o que conta nestes momentos são as vidas humanas e mobilizar todas as forças para salvar o que pode ser salvo.

"Ninguém ficará sem ajuda, ninguém ficará sem respostas", disse o governante, que evitou entrar em especulações sobre os motivos dos incêndios. O Ministério Público já iniciou as primeiras investigações para determinar as causas dos fogos que, segundo suspeitam membros do Governo, poderiam ser intencionais ou pelo menos provocados por condutas negligentes.





