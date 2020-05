Um laboratório militar norte-americano está a desenvolver um teste que permite identificar a covid-19 antes de sugir qualquer sintoma.O teste desenvolvido pela Agência para a Investigação Avançada (DARPA) conseguirá detetar a presença do vírus no organismo 24 horas depois do paciente ter sido contagiado, quando os sintomas demoram cerca de quatro a seis dias a manifestarem-se. Este teste é importante na medida em que deteta o vírus antes deste ser transmissível pelo portador. Até agora os testes existentes no mercado só conseguem detetar o SARS-CoV- quatro dias depois deste entrar no organismo.Este teste, segundo o jornal The Guardian, baseou-se numa investigação prévia que pretendia identificar rapidamente envenenamento através de um agente químico em contexto bélico. Mas os cientistas foram obrigados a mudar o propósito quando chegou a pandemia e criar um detetor de vírus.Mas o que justifica a diferença de resultados deste para os restantes testes já existentes? Está relacionado com a amostra utilizada. Até agora são usadas mucosas no nariz e garganta de pessoas suspeitas de estar infetadas. Mas este teste recorre ao sangue e dá para analisar mais detalhadamente a reação do nosso corpo à infeção do novo coronavírus que é desencadeada de imediato quando este entra no nosso corpo, pois o organismo começa logo a lutar para o expulsar."Como a resposta do nosso sistema imunitário se desenvolve imediatamente após o contacto com uma infeção, podemos encontrar a covid-19 muito antes do que num teste normal", explicou ao jornal britânico Stuart Sealfon, o investigador que lidera estudos semelhantes no hospital de Mount Sinai, em Nova Iorque, EUA.