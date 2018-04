Novo incidente com a Southwest Airlines. Desta vez, a culpa foi de um pássaro

Um avião da Southwest Airlines foi obrigado a aterrar de emergência esta quarta-feira de manhã em Nashville, nos EUA, devido a um ataque de um pássaro. A informação foi confirmada pela companhia aérea à FOX17 Nashville. O incidente aconteceu após o voo 577 ter levantado voo, sendo que o piloto conseguiu regressar ao aeroporto de partida. A aterragem ocorreu sem incidentes e não há feridos a lamentar, segundo a mesma fonte.

"Estamos a efectuar todas as diligências necessárias" para acomodar e permitir que os passageiros afectados cheguem ao destino, explicou um porta-voz da empresa.

O acidente ocorreu um dia depois de uma pessoa ter morrido na sequência de uma presumível explosão de um dos motores em pleno voo de um avião da mesma companhia aérea.



Robert Sumwalt, presidente do Conselho para a Segurança nos Transportes Nacionais (NTSB, na sigla inglesa), disse apenas que uma pessoa morreu na sequência do acidente com o avião da companhia aérea norte-americana, não adiantando mais detalhes, nem sequer o nome.

No entanto, os passageiros adiantam que uma mulher foi parcialmente sugada para fora do avião pelo buraco aberto na fuselagem pelos destroços que embateram na aeronave, que, segundo os relatos, danificaram uma das janelas próximas do motor que terá explodido.

Segundo um dos passageiros, a mulher em questão teve o corpo fora do avião "da cintura para cima", tendo sido necessária a intervenção de dois outros passageiros para conseguir puxá-la para o interior.

A mulher foi, entretanto, identificada como uma executiva bancária do Novo México, mãe de duas crianças, pelo director da escola católica de Albuquerque frequentada pelos filhos, num email enviado aos pais dos alunos.

Segundo a AP, a mulher em questão é a primeira vítima fatal de um acidente de aviação nos EUA com uma companhia norte-americana desde 2009.

Um dos motores do Boeing 737, que fazia a ligação entre o aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, e Dallas, Texas, e que transportava 149 pessoas, terá explodido quando a aeronave se encontrava a 32 mil pés de altitude e os destroços resultantes da explosão terão embatido na fuselagem do avião, danificando uma janela próxima do motor.



Com Lusa