Nova Iorque. 100 crianças com grave doença cardíaca associada à covid-19

O estado de Nova Iorque está a investigar uma centena de casos de menores com uma doença inflamatória possivelmente relacionada com a covid-19, com a qual duas crianças de cinco e sete anos e um adolescente de 18 anos já morreram.

O governador daquele estado, Andrew Cuomo, chamou a atenção na terça-feira para o "preocupante" problema desta doença infantil, que "parece ser criada pelo vírus" e inclui problemas de coração e inchaço nos vasos sanguíneos.

Mais de metade da centena de casos é de crianças entre os cinco e os 14 anos. Os sintomas desta doença são semelhantes aos da doença de Kawasaki.





O que é a doença de Kawasaki? Conheça a história do Gabriel Faz esta quarta-feira, 13, exatamente um ano que Mónica Batalha pensou que ia perder o seu filho mais velho. "Achei, muito sinceramente, que o meu filho fosse morrer naquele dia", recorda, emocionada. Foi o seu olhar que a deixou apavorada. "Era vazio, parecia que ele não estava ali", conta.







Cuomo explicou que estas crianças não apresentam sintomas respiratórios, mais habituais na covid-19, mas sim febre, erupções cutâneas e dor abdominal. Os hospitais foram ordenados a fazer primeiro testes ao novo coronavírus àqueles que apresentem estes sintomas.



O número de mortos por covid-19 em Nova Iorque já ultrapassou os 27 mil, com uma descida dos doentes internados.



"Temos agora uma curva melhor que a de outros estados e certamente que a dos Estados Unidos em conjunto. Por isso vamos reabrir, mas temos que ser inteligentes", afirmou Andrew Cuomo, pedindo que o país "aprenda com os erros" da China, Coreia do Sul ou Alemanha.





Covid-19: América supera Europa em infetados e é novo foco mundial da pandemia Por outro lado, as mortes por novo coronavírus no continente americano, que na segunda-feira ultrapassou a barreira dos 100 mil óbitos, são significativamente inferiores aos quase 160 mil registados na Europa. - Coronavírus , Sábado.