As fotografias do local mostram no entanto uma realidade muito diferente. Dezenas de corpos espalhados pelo chão com lençóis brancos por cima, edifícios altamente danificados e sangue a cobrir a roupa das equipas de socorro dão testemunho da destruição causada por estas explosões Mas este domingo de Páscoa foi diferente. Os cingaleses acordaram com notícias da morte de dezenas de compatriotas e de estrangeiros. Há registo de vítimas vindas de 27 nacionalidades.

O ministro da Defesa, Ruwan Wijewardene, descreveu o ataque como um ato "terrorista", que terá sido perpetrado por "extremistas religiosos". Os atentados ainda não foram reivindicados, mas os autores já terão sido identificados e oito suspeitos foram detidos, segundo o mesmo ministro. As autoridades acreditam que os ataques terão sido maioritariamente realizados por bombistas suícidas.

, o português chama-se Rui Lucas e estava na ilha em lua-de-mel. O casal de turistas estava alojado no hotel Kingsbury, um dos oito locais atacados na capital, Colombo.

Ao início da manhã, o secretário de Estado das Comunidades, José Luis Carneiro, revelou que já tinha falado com a esposa do cidadão luso a quem deixara os contatos para prestar "o apoio devido e indispensável nesta altura". A mulher do português pediu ajuda para "regressar rapidamente" a Portugal.



Assim que for possível, a mulher do português morto nos atentados viajará para Portugal – os voos estão suspensos devido ao recolher obrigatório. Segundo o Observador, o Governo português irá assumir, não apenas a marcação e pagamento desta viagem, como os custos da trasladação do corpo. A cônsul de Portugal em Colombo, Preenie Pin, está a acompanhar a viúva.

As investigações aos ataques revelaram que duas pessoas fizeram check-in para o quarto 616 do hotel Shangri-La no sábado, 20 de abril, um dos quatro hotéis de luxo que foram alvo de explosões em Colombo . As imagens do circuito fechado de televisão revelaram que os suspeitos detonaram as bombas no restaurante e no corredor do hotel.Os investigadores suspeitam que foram usados explosivos C-4 com 25 quilos nos ataques ao hotel Shangria-La. Ainda não é claro se os bombistas suicidas eram locais ou turistas internacionais que chegaram à ilha com vistos de turista.Correio da Manhã Papa Francisco expressou a sua "tristeza" perante os ataques mortais neste domingo de Páscoa, mostrando-se próximo de "todas as vítimas de tal violência cruel". O Domingo de Páscoa é o dia mais importante para os cristãos.

Em Portugal, o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, evocou as vítimas dos ataques no Sri Lanka, durante a homília na Sé Patriarcal de Lisboa, e afirmou que o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo atual.



Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, repudiou os ataques, tendo já apresentado as condolências à viúva da única vítima portuguesa conhecida até ao momento.



Pela parte do Governo português, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, lamentou a morte de um português nos atentados, sublinhando a "determinação em combater o terrorismo sob todas as formas".



A maior instituição do islamismo, a Universidade de al-Azhar, também condenou os ataques, lembrando que o "instinto" dos "terroristas contradiz os preceitos de todas as religiões".



"Não consigo imaginar que um ser humano possa atingir pessoas pacíficas no seu dia de comemoração", afirmou o grande imã de Al-Azhar, o xeque Ahmed al-Tayeb, através de uma mensagem na rede social Twitter, referindo-se aos ataques em hotéis e igrejas, onde católicos celebravam a missa pascal.

Os ataques terroristas no país asiático, que ocorreram em hotéis e igrejas, onde católicos participavam na missa pascal, foram já condenados pelos principais líderes mundiais, com o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, a apelar a que os agressores sejam "rapidamente levados à justiça".O Governo do Sri Lanka decretou estado de emergência no país e a polícia impôs o recolher obrigatório para as 18h locais.Com Lusa