Nicarágua Cristã, Socialista e Solidária!", "Pátria Linda, Pátria Bendita!". A mistura de política e religião deixou de ser suficiente para calar os insatisfeitos. Dez anos de "capitalismo de Estado" com pinceladas sandinistas colocaram a Nicarágua à beira do caos: desde Abril que manifestações sucessivas, com os estudantes na primeira linha, pedem a demissão de um poder que acusam de corrupção no segundo país mais pobre do hemisfério, a seguir ao Haiti. O regime responde com balas. A contagem de mortos já ultrapassou as três centenas - e só no último fim-de-semana foram pelo menos mais 11.





Dois pormenores relevantes. Um: os manifestantes mortos não empunhavam armas, segundo organizações de direitos humanos locais e internacionais; e dois: os protestos são varridos não apenas pelo Exército, mas sobretudo por milícias designadas Grupos de Choque, paramilitares que actuam de cara tapada e assassinam sem hesitar.O ponto de viragem, em Abril, foi um corte no sistema de pensões aprovado pelo executivo. Os protestos foram imediatos e tamanhos que a medida foi revogada. Mas a caixa de Pandora estava aberta: as manifestações não só não pararam como foram conquistando mais insatisfeitos: os estudantes, os camponeses, os patrões, a Igreja....Daniel Ortega foi um dos rostos revolucionários da América Latina na década de 70 e 80 - e um vencedor. A Revolução Sandinista na Nicarágua, que ele comandou, chegou ao poder em 1979 e Ortega foi Presidente até 1990, quando lhe surgiu pelo caminho, nas urnas, Violeta Chamorro. A derrota foi um choque, mas ele não desistiu de regressar: tentou em 1996 - e perdeu para Arnoldo Alemán - e teimou em 2001 - e foi derrotado por Enrique Bolaños. Finalmente, em 2006, 38% dos votos foram suficientes para o fazer regressar à presidência.Depois da cisão na Frente Sandinista de Libertação Nacional em 1995, Ortega foi abandonando o marxismo de tons mais radicais para abraçar publicamente o socialismo democrático. Acreditou-se que era um político diferente aquele que voltava à presidência em 2007. Nos anos anteriores, a aproximação à Igreja Católica do líder sandinista surpreendera todos: apresentou-se como adversário intransigente da legalização do aborto e transformou num espectáculo público a cerimónia de renovação dos votos do casamento, pela Igreja, com a bênção da figura máxima da hierarquia católica, o cardeal Miguel Obando y Bravo, que morreu em Junho.Agora que os paramilitares de Ortega desfazem a tiro barricadas e concentrações, seja nas universidades seja no interior de templos, a Igreja já deixou de estar ao seu lado incondicionalmente. Mas o Presidente tem consigo os militares, os Grupos de Choque, todos aqueles a quem distribuiu benefícios ao longo de dez anos e os seus associados em sectores estratégicos (construção, combustíveis, jornais e televisões). E, sobretudo, a mulher. Ela é, para muitos, o verdadeiro poder.Ortega, de 72 anos, vive desde 1979 com Rosario Murillo, de 67. Nas eleições de 2016 entregou-lhe formalmente um poder que todos sabiam que ela tinha, ao incluí-la na sua lista como vice-Presidente.Rosario tornou-se uma figura conhecida e singular desde cedo, como jornalista, professora, poeta - e militante revolucionária, desde 1969 nas fileiras da Frente Sandinista. De uma família sem dificuldades, frequentou primeiro uma escola de freiras em Inglaterra e depois um colégio na Suíça. Depois de três casamentos e três filhos (o primeiro ainda adolescente), foi no exílio que conheceu Ortega.É Rosario Murillo - com a sua figura excêntrica, feita de roupas coloridas, maquilhagem carregada e permanente e mãos cheias de anéis com pedras místicas -, que é considerada a inspiradora do culto de personalidade que lentamente foi construído à volta dela e do marido. Ao longo dos anos, ela, a "camarada Rosario", foi apurando o razoavelmente bizarro discurso que mistura elementos do culto católico com referências esotéricas, mensagens radicais de esquerda e visões de utopia comunista. Em muitos dos seus discursos, as figuras principais da Revolução Sandinista são referidas como "santos".Rosario teve uma das mais estranhas ideias do regime para aprofundar a aproximação à Igreja: entre 2013 e 2015 mandou instalar na capital árvores decorativas, em metal, designadas Árvores da Vida, uma mensagem de celebração da fé de inspiração bíblica, que também incluem elementos do olho de Hórus egípcio e inspirações da Cabala judia.Num país com bolsas imensas de pobreza, também causou estranheza ter criado em 1998 a Fundamor, ou Fundação para a Promoção do Amor, que entre muitos outros pontos quer contribuir para o "respeito, amor e harmonia nas relações com a Natureza e o Universo". Mas a Fundamor tem estado silenciosa: a hora é de sobrevivência.

Artigo publicado originalmente na edição nº 742 da SÁBADO, de 19 de Julho de 2018.