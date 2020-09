Navalny terá sido envenenado com uma garrafa de água no hotel

Alexei Navalny terá sido envenenado através de uma garrafa de água que continha Novichok, um agente neurotóxico da era soviética. O envenenamento do principal opositor de Vladimir Putin terá acontecido num quarto de hotel na Sibéria e não no aeroporto, como pensado inicialmente.





Num vídeo publicado esta quinta-feira no Instagram de Navalny, é possível ver membros da sua equipa a recolher vários objetos do quarto de hotel na cidade de Tomsk, onde esteve hospedado até ao dia 20 de agosto. Foi nesse dia que se sentiu mal durante o voo de regresso a Moscovo."Duas semanas depois, um laboratório alemão encontrou vestígios de Novichok precisamente na garrafa de água do quarto de hotel de Tomsk", lê-se na publicação. "Posteriormente, outros laboratórios que fizeram análises a Alexei confirmaram que foi isso precisamente o que envenenou Navalny. Agora percebemos: aconteceu antes de ele sair do quarto e ir para o aeroporto".

Depois de se sentir mal durante o voo, Navalny foi primeiro internado num hospital de Omsk, na Sibéria, tendo sido transferido, posteriormente, para um hospital em Berlim.



A 3 de setembro, um laboratório militar alemão concluiu que o opositor russo, de 44 anos, foi envenenado com um agente neurotóxico do tipo Novichok. Este grupo de agente está associado ao caso de Sergei Skripal, um ex-espião russo, e da sua filha Yulia que foram envenenados em 2018 no Reino Unido.



Depois de acordar de um coma, esta terça-feira Navalny publicou uma fotografia no hospital, afirmando que conseguia respirar sem ventilador pela primeira vez desde finais de agosto.