Ainda sem nome, esta cria de gorila-ocidental-das-terras-baixas é a nova conquista do Jardim Zoológico de Antuérpia, Bélgica. Na imagem, a cria cujo nome ainda não foi decidido está deitada sobre o corpo da mãe, Mambele.A cria, cujo nome começará por V - por em 2020 só serem escolhidos nomes começados por V no Jardim - nasceu a 24 de junho. O seu sexo ainda não é conhecido e, por enquanto, o meio-irmão Thandie ainda não pode brincar com a cria.Depois de Thandie, é a segunda vez que nasce uma cria de gorila-ocidental-das-terras-baixas em Antuérpia, uma boa notícia visto que se trata de uma espécie cuja sobrevivência se encontra muito ameaçada. Segundo os media belgas, em 25 anos, a população diminuiu 60% devido à caça furtiva e a doenças.