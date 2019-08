A mulher, o filho de um ano e a sogra de Blake Bivens, jogador de basebol dos Tampa Bay Rays, que neste momento veste as cores dos Montgomery Biscuits, no Alabama, foram assassinados pelo cunhado do atleta em Pittsylvania County, Virginia.Matthew Thomas Bernard, de 18 anos, irmão da mulher de Bivens, foi acusado pelo triplo homicídio, depois de ter sido capturado nu e desarmado, após uma perseguição que durou três horas. O homicida ainda tentou estrangular uma pessoa na rua, antes de ser detido pelas autoridades.A polícia encontrou o corpo da mulher de Bivens no exterior da casa e no interior os agentes depararam-se com mais dois corpos.