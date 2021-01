Mulher baleada no Capitólio dos EUA

Uma mulher foi baleada no Capitólio norte-americano e está ferida com gravidade. Tiroteio ocorreu durante a invasão ao Capitólio por parte dos manifestantes pró-Trump que não querem que o Congresso reconheça a vitória de Joe Biden nas eleições de novembro de 2020.A invasão do Capitólio e os confrontos que se seguiram à manifestação frente àquele edifício terão feito pelo menos um ferido. Segundo a CNN o ferido é uma mulher que está a ser assistida depois de ter sido baleada no peitoNão há ainda detalhes sobre a sua identidade ou sobre as circunstâncias em que foi baleada.As imagens mostram que muitos dos manifestantes estão armados.Os confrontos entre manifestantes e a polícia do Capitólio obrigou à chamada de várias forças de segurança, incluindo o serviço secreto, por causa da presença de Mike Pence.Milhares de manifestantes tinham-se reunido hoje em Washington, protestando e contestando a vitória do democrata Joe Biden.Num comício em frente à Casa Branca, Trump pediu aos manifestantes para se dirigirem para o Capitólio e fazer ouvir a sua voz, em protesto do que considera ser uma "fraude eleitoral", tendo mesmo dito que "nunca" aceitaria a sua derrota nas eleições de 03 de novembro.Os manifestantes obedeceram ao comando do Presidente cessante e dirigiram-se para o Capitólio, tendo mesmo forçado a oposição da polícia, que tentou impedir a sua entrada no edifício.Os trabalhos de discussão da contagem de votos eleitorais ficaram assim, para já suspensos, enquanto canais televisivos transmitem imagens de distúrbios nas escadas do Capitólio.Vários legisladores, incluindo republicanos, usam as suas contas na rede social Twitter para criticar a ação dos manifestantes, dizendo que não se vão deixar intimidar pela sua presença ou pelos seus apelos para que a contagem de votos do Colégio Eleitoral seja rejeitada.