Morto ou em estado grave: rumores sobre estado de saúde de Kim Jong Un aumentam

As dúvidas sobre o estado de saúde de Kim Jong Un começaram no passado dia 15, quando o líder norte-coreano não compareceu à celebração do 108.º aniversário do seu avô. Dias depois, a Bloomberg avançou que Kim estaria em estado crítico após ter sido submetido a uma cirurgia cardiovascular, confirmando as informações que foram inicialmente avançadas pela CNN News. Perante a falta de informação, a China enviou uma equipa de médicos e altos funcionários à Coreia do Norte para obter esclarecimentos.

De acordo com a Reuters, que cita três fontes próximas da situação, a equipa dirigiu-se ao país para dar assessoria sobre o líder da Coreia do Norte. No entanto, ressalva, não é possível tirar conclusões sobre a sua saúde apenas com base nos relatos da visita da comitiva chinesa. O estado de saúde do líder norte-coreano é um dos segredos mais bem guardados do regime, e habitualmente apenas meia dúzia de pessoas pertencentes ao círculo mais restrito da liderança do país dispõe dessa informação.

Este sábado, os rumores sobre a morte de Kim Jong Un começaram a surgir nos meios de comunicação internacionais. Em Hong Kong, o vice-diretor da estação de televisão HKSTV disse saber "de fonte muito sólida" que Kim morreu. Também o site TMZ, citando uma sobrinha do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, avançou com a possível morte do líder norte-coreano.



O jornal japonês Shukan Gendai tinha já relatado que as suas fontes garantiram que o líder norte-coreano colapsou numa visita ao campo, tendo necessitado de uma operação ao coração – entrando, depois, em estado vegetativo.

Nenhuma destas informações foi confirmada pelos governos da Coreia do Norte, do Sul, do Japão ou da China.

Segundo avança este sábado a Reuters, imagens de satélite mostraram um comboio, que poderá pertencer ao líder da Coreia do Norte, perto da sua casa de férias. "A presença do comboio não prova o paradeiro do líder norte-coreano nem indica nada sobre o seu estado de saúde", revela o relatório do projeto de monitorização 38 North.



Trump diz que relatório sobre estado de saúde de Kim pode estar incorreto

Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos declarou ter ouvido dizer que os relatos de que o líder da Coreia do Norte poderia estar com graves problemas de saúde na sequência de uma cirurgia estão "incorretos".

"Penso que a informação do relatório estava incorreta, digamos assim. Ouvi dizer que foram usados documentos antigos", afirmou o presidente norte-americano num briefing na Casa Branca sobre a pandemia de covid-19. Trump disse, no entanto, que não iria comentar sobre se estabeleceu contacto com os norte-coreanos.

Com Lusa.