Morte quase certa para 864 novilhos há dois meses no mar

A empresa detentora do navio Karim Allah, que partiu a 18 de dezembro do porto de Cartagena com 895 novilhos a bordo, rumo à Turquia, acusa o governo de Espanha de ignorar os seus pedidos de ajuda e de ameaçar de morte o gado que transporta.



Trata-se de um de dois navios da Khalifeh Livestock Trading, frota gerida pela companhia libanesa Talia Shipping Line, que saíram de portos espanhóis antes do Natal mas não conseguiram entregar a carga, porque tanto a Turquia como, em seguida, a Líbia a rejeitaram, suspeitando de um surto de febre catarral maligna bovina neste gado.



O gestor do Karim Allah garante, no entanto, que esta suspeita se deveu a um erro no preenchimento dos documentos a ele relativos, cometido pela direção de saúde veterinária espanhola, e que na verdade o gado se encontra em perfeitas condições.