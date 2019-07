Morreu o bebé da mulher grávida esfaqueada em Londres

Os polícias informaram que o bebé, de nome Riley, morreu durante esta madrugada depois de ter passado quatro dias em estado crítico.

Kelly Fauvrelle, grávida de oito meses, foi assassinada na manhã do passado sábado, em Croydon , no sul de Londres. O bebé ainda foi retirado com vida pelos paramédicos, no entanto acabou por não resistir."Esta manhã, recebemos a triste notícia de que o bebé da Kelly, Riley, morreu no hospital", disse o inspetor-chefe do Exército, Mick Norman.Dois homens foram detidos por serem suspeitos do crime.