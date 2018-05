Animal foi morto por agricultor quando o viu a rondar o seu gado.





Uma criatura misteriosa parecida com um lobo foi abatida nos EUA e tem levantado várias dúvidas entre os biólogos que dizem não ter "qualquer ideia" sobre que animal é aquele.



O animal foi morto por um agricultor que o avistou junto do seu gado em Denton, Montana. Chamou depois as autoridades estatais que devem investigar todas as mortes de lobos no estado. Qual não foi a sua surpresa quando perceberam que o animal não se tratava bem de um lobo.



"Não teremos nenhum palpite sobre que animal se trata até recebermos de volta os testes de ADN", disse o porta-voz do departamento Montana's Fish, Wildlife and Parks (Departamento de Peixes, Vida Selvagem e Parques) ao jornal Great Falls Tribune.



As teorias têm brotado na Internet, com utilizadores a sugerirem ser uma cria de um urso, um coiote híbrido ou, até mesmo, um lobisomem.



No seu relatório, o departamento estatal garante que se trata de uma "jovem fêmea da família dos cães que inclui cães, raposas, coiotes e lobos".