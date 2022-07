Max, a cadela que apanhou Rafael Caro Quintero e vingou Kiki Camarena 

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Max, uma bloodhound de seis anos, foi um elemento-chave na captura do narcotraficante Rafael Caro Quintero, que passou 28 anos na prisão pela morte do agente da DEA Kiki Camarena.







Mexican Navy/Handout via REUTERS

Caro Quintero foi preso no México a 15 de julho, mais precisamente em San Simon, Sinaloa. Foi encontrado num matagal pela cadela Max. O animal foi treinado para encontrar pessoas em cenários de desastre natural. Trabalha com as autoridades desde 2019.O narcotraficante foi condenado por matar Kiki Camarena em 1985. Rafael Caro Quintero foi um dos fundadores do cartel de Guadalajara, um dos mais poderosos da América Latina, e era um dos homens mais procurados pelas autoridades norte-americanas.Agora, Washington deverá pedir a sua extradição. O narcotraficante negou qualquer envolvimento na morte do agente e após 28 anos de prisão, foi libertado em 2013 por um juiz mexicano, o que criou tensão nas relações México-EUA.