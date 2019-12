Um tribunal de Milão, Itália, absolveu esta segunda-feira o ativista pelo direito a morrer, Marco Cappato, de auxiliar no suicídio.

Cappato pertence ao partido Radical de Itália. Em 2017, acompanhou Fabiano Antoniani, que era conhecido por DJ Fabo, até uma clínica na Suíça onde cometeu suicídio. Antoniani tinha 40 anos, era cego e tetraplégico.

DJ Fabo

Em setembro, o Tribunal Constitucional italiano decidiu que não era sempre um crime ajudar alguém em "sofrimento intolerável" a morrer, abrindo caminho à absolvição de Cappato.

Tiziana Siciliano, a procuradora com o caso em mãos, já tinha pedido a absolvição do arguido. "É um dia histórico porque a decisão do tribunal reflete completamente o artigo 2.º da Constituição, que coloca o indivíduo, e não o Estado, no centro da vida social", afirmou.

Cappato não esteve presente na leitura do veredicto. Enquanto estava na sala de audiências, soube que a mãe, doente há bastante tempo, tinha morrido enquanto se encontrava hospitalizada.

Itália deverá adaptar legislação para menos rigidez quanto a suicídio assistido

Em dezembro de 2017, foi aprovada uma lei em Itália que prevê que pessoas gravemente doentes recusem tratamento que prolongue as suas vidas.

A legislação mereceu a oposição dos partidos de direita. Resultou de uma das primeiras colaborações entre o Movimento 5-Estrelas e o Partido Democrata.

Em fevereiro, Cappato será de novo julgado, devido a um caso semelhante ao de DJ Fabo. Também ajudou um homem de 53 anos, que sofria de uma doença neurológica que afetava as capacidades motoras, a morrer numa clínica na Suíça.



Fabo sofreu um grave acidente que deixou cego e tetraplégico. Depois de anos de terapia, decide pôr fim à sua vida: "Os meus dias estão repletos de sofrimento e desespero, não encontro o sentido da minha vida. Decido, parece-me mais digno e coerente, pela pessoa que sou, terminar com esta minha agonia", escreveu.