Mansour Abbas, de Dentista a Vice-ministro Israelita

É o primeiro político árabe, em Israel, a ingressar no governo. Mansour Abbas, o líder do pequeno partido, Lista Árabe Unida, a ala política do ramo do Movimento Islâmico de Israel, estabelecido em 1971, com origens na Irmandade Muçulmana, assumiu o cargo de vice-ministro para os assuntos árabes no gabinete do primeiro-ministro Naftali Bennet, não obstante o desagrado de alguns dos seus irmãos de fé.



Ninguém, nem mesmo descendentes do idealismo de Isaac Rabin, acreditaria que, em Israel, haveria a possibilidade de um dirigente do partido político do Movimento Islâmico, Mansour Abbas, se sentasse ao lado do representante da direita nacionalista israelita, Nafatli Bennet. Mas aconteceu. Os dois, no segundo dia de junho passado, juntamente com o secular centrista, Yair Lapid, afinaram as canetas para assinar um acordo, que pôs na rua o governo de Benjamin Netanyahu, trazendo um devoto muçulmano e cidadão palestiniano para uma coligação governamental que une o centro, a esquerda e a direita. Algumas pessoas que estiveram presentes nesse dia histórico, asseveram que a emoção entrara pela porta do coração, e também entrara na honra árabe israelita; graças a Abbas a oposição de Netanyahu conseguiria, finalmente, formar governo, depois de 12 anos de jejum e de quatro eleições fracassadas. É verdade que Abbas havia sido sondado por Netanyahu para que lhe desse apoio. No início, Abbas ainda lhe deu esperança, mas acabou por dar um pontapé político a Netanyahu.



Assinada a concórdia, não tardou para que Mansour Abbas integrasse um governo sui generis: num mandato de quatro anos, Naftali Bennet conduzirá o governo até 2023 e, a seguir, será substituído por Yair Lapid. Historicamente, os partidos árabes em Israel viram as costas no que respeita a votar favoravelmente a qualquer tipo de governação. Muitos mares os separam, apesar de não se afogarem nos comportamentos oportunistas políticos, ironiza Yael Cohen, um autor israelita. O partido dirigido por Mansour Abbas, Lista Árabe Unida, com quatro cadeiras no Knesset- o parlamento israelita que reúne 120 deputados- quebrou a tradição e negociou com Bennet e Lapid, em troca de soluções no que concerne à vida dos árabes em Israel. A negociata valeu-lhe críticas, e das grandes, de líderes árabes. Parece que é para o lado que Mansour Abbas dorme melhor. Respondeu-lhes que escolhera o pragmatismo em vez da ideologia sem olhos de permanecer de fora do séquito governamental. Como aliado do governo teria hipóteses de ajudar os seus a conseguirem o que precisam, como, por exemplo, o vil metal para melhorar as suas comunidades e escolas, investir na polícia para apreender armas ilegais e reduzir o alto índice de criminalidade nas sociedades árabes. Para a infraestrutura, a coligação de Bennet e Lapid promete, feitas as contas por alto, cerca de US $ 15 bilhões.