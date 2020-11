Madrid quer farmácias a testar todos os cidadãos para salvar o Natal

O vice-presidente da Comunidade Autónoma de Madrid pediu esta terça-feira ao governo autorização para que as farmácias possam fazer testes à Covid-19. O objetivo é, segundo explica o El País, que todos os cidadãos da região sejam testados, de forma gratuita, antes do Natal para que se possam reunir com a família.

Ignacio Aguado assegurou que a questão já foi abordada com a presidente regional, Isabel Díaz Ayuso, e que se trata de uma medida "que está sobre a mesa".



O pedido será levado ao próximo encontro do Grupo Covid, com o governo central e regional de Madrid, para o qual ainda não existe uma data prevista.

"É fundamental que que nos próximos dias seja possível fazer testes nas farmácias. A estratégia de testar massivamente está a funcionar. Naqueles locais onde se fazem testes massivos está a controlar-se a curva. Madrid é uma dessas regiões", afirmou Aguado em entrevista à televisão espanhola La Sexta.

"O governo também tinha receio em pedir PCR aos viajantes e acabou por concordar. Diziam que não se podia baixar o IVA das máscaras e acabou por se fazer. Não temos tempo a perder. Precisamos de mãos e acredito que este é o caminho correto. Quantos mais testes fizermos, mais poderemos incidir no objetivo final", ressalvou o vice-presidente da Comunidade de Madrid.



Ignacio Aguado recordou que a comunidade comprou cinco milhões de testes e, caso necessário, "podem comprar-se mais". Esta testagem "massiva" serviria, de acordo com o responsável, para transmitir "tranquilidade" aos cidadãos ates das reuniões familiares do Natal.