A carregar o vídeo ...

Um momento insólito durante a visita do presidente francês ao chefe de Estado norte-americano, Donald Trump. Ao ser recebido por Trump na Casa Branca, Macron cumprimentou o homólogo dos EUA à boa moda francesa: com beijos."Ao estilo francês", como descreve o New York Post, Macron cumprimentou o presidente dos Estados Unidos com dois beijo, deixando-o embaraçado após tentar estender a mão.Veja o momento no vídeo acima.

Recorde-se que o presidente francês chegou esta terça-feira aos Estados Unidos para iniciar uma visita de Estado durante a qual manterá dois dias de contactos com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, e proferirá um discurso no Congresso.

Macron é o primeiro Presidente homenageado com uma visita e um jantar de Estado nos 15 meses de Trump na Casa Branca, e espera-se que nos seus encontros falem sobre os planos de Washington quanto ao acordo nuclear com o Irão, a situação na Síria e a relação comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia (UE).