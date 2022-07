Lux, armado e perigoso no Soweto

Joga golfe como Trump e soa como ele: quer fazer a África do Sul grande outra vez e expulsar imigrantes. Nhlanhla Lux lidera fardado uma milícia em crescimento e já condiciona o cenário político do país. A ONU diz que o país está no precipício para uma "explosão de xenofobia violenta".

Num artigo publicado a 4 de julho na revista Foreign Policy, a jornalista Kate Bartlett conta na primeira pessoa um encontro recente com Nhlanhla Lux Mohlauli, o líder do movimento-milícia “Operação Dudula”. A repórter pergunta-lhe “Sem arma hoje?” Lux tinha acabado de sair do tribunal, onde foi presente por ter liderado uma rusga a uma casa, e apresentara-se de fato e gravata – sem arma, claro –, mas à saída, à frente de uma multidão que marchou em direção ao Soweto, já mudara para camuflado, botas militares e colete à prova de bala, a sua fardamenta habitual. Mas a presunção da jornalista estava enganada: “Vê debaixo do casaco”, disse-lhe Lux. Quando olhou para baixo, o líder da Operação Dudula apontou-lhe a pistola junto à cintura.