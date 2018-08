A Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia Metropolitana diz que o suspeito detido esta terça-feira conduziu deliberadamente contra vários ciclistas e peões antes de embater contra as barreiras junto ao Parlamento Britânico.À agência Reuters, o comissário-adjunto Neil Basu revelou que o suspeito "não está a colaborar". "A nossa prioridade agora é identificar formalmente o suspeito e as suas motivações. De momento, ele não está a colaborar", afirmou. "Dado que isto aparenta ser um acto deliberado, pelo método e local icónico, estamos a investigar o incidente como um ataque terrorista", acrescentou.O condutor tem quase 30 anos de idade e está sob custódia policial. Dentro da viatura, que está a ser alvo de buscas, não foram encontradas armas até agora.Recorde-se que pelo menos duas pessoas ficaram feridas depois de um carro ter ido contra vários ciclistas e peões antes de embater contra as barreiras junto ao Parlamento Britânico. Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos de risco de vida.