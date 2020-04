Moon Jae-in

O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, escreveu, alegadamente, uma carta ao presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, por ocasião do Dia da Liberdade, que se celebra esta segunda-feira, 27 de abril. Esta missiva, que foi revelada pelos meios de comunicação estatais surgem numa altura em que há vários rumores sobre o estado de saúde do ditador norte-coreano.Nos últimos dias o líder norte-coreano não tem sido visto e há rumores de que estará em estado crítico depois de uma cirurgia cardiotorácica.Na alegada carta ao líder sul-africano, Kim comunicou que tem a certeza que aquele país irá continuar a crescer, tal como acontece com a Coreia do Norte. Este domingo, o fonte do presidente da Coreia do Sul disse à CNN que Kim Jong-un estava "vivo e bem de saúde" e que eram infundados os rumores da sua morte. O conselheiro deacrescentou ainda que o líder norte-coreano está hospedado desde 13 de abril em Wonsan, num resort à beira-mar no leste do país.Na semana passada, a CNN tinha noticiado, citando um responsável norte-americano, que os EUA tinham acesso a informações de que Kim Jong-un estaria "em estado grave", devido a complicações pós-operatórias.Trump, por sua vez, disse na sexta-feira que os relatos da fragilidade da saúde de Kim estão "incorretos". "Ouvi dizer que foram usados documentos antigos", afirmou o presidente norte-americano num briefing na Casa Branca sobre a pandemia de covid-19.