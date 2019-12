Kamala Harris saiu da corrida do Partido Democrata à presidência dos EUA. Numa mensagem nas redes sociais, a senadora da Califórnia indicou que suspendeu a sua campanha esta terça-feira mas que irá continuar "a lutar todos os dias" pela "justiça para as pessoas".

To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today.



But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR