Juan Branco é o advogado de Pavlenski, divulgador das imagens sexuais de Griveaux

Pavlenski tem carreira no activismo político - foi pelas suas performances artísticas chocantes, como coser os lábios em 2012, em apoio à banda russa Pussy Riot, que saiu da Rússia e obteve asilo em França em 2017. Neste país Europa não cessou a sua intervenção política e Juan Branco, o advogado de Assange, anti-macron e defensor dos coletes amarelos, é o seu advogado e conselheiro no caso da divulgação de imagens sexualmente explícitas de Benjamin Griveaux, ex-candidato à presidência da câmara de Paris e ex-ministro do governo de Macron. A ordem dos advogados francesa avalia agora se Branco pode de facto ser o seu advogado.

Piotr Pavlenski e Alexandra de Taddeo, alegada recetora dos vídeos, poderão ser julgados por atentado à intimidade e vida privada e divulgação de imagens de carácter sexual sem o consentimento da pessoa envolvida. É neste caso que Juan Branco se prepara para defender os seus clientes, mas afirma ter sido impedido pelo tribunal de Paris de visitar Pavlenski enquanto este esteve detido, no fim de semana, escreve o Le Monde. O tribunal alegou incompatibilidades da defesa de Pavlenski e de Taddeo por Branco, por este trio manter relações de proximidade.

O bastonário da ordem dos advogados de Paris, Olivier Cousi, abriu um inquérito segunda-feira para avaliar uma possível incompatibilidade deontológica.

Segundo a RTP, que entrevistou Juan Branco em Paris, as autoridades francesas querem perceber se a relação do advogado filho de Paulo Branco, produtor de cinema português, são de mero consultor jurídico, ou se Juan Branco esteve também envolvido na divulgação dos vídeos de cariz sexual. "Ele [Piotr Pavlenski] decidiu publicar fosse qual fosse o meu conselho. É um ato político. Piotr Pavlenski veio a até mim consciente do ato político que tinha feito. Sabia que não ia recusar-me a defendê-lo", disse Branco à RTP.

Juan Branco é um activo anti-Macron. Não só defende ativistas dos coletes amarelos, como ele próprio participou nessas manifestações; foi ainda advogado de Julien Assange, fundador do WikiLeaks, e do partido de esquerda França Insubmissa.

O artista e ativista russo Piotr Pavlenski foi detido, no sábado, depois de ter assumido a divulgação do vídeo sexualmente explícito de Griveaux - o que levou a que o ex-ministro de Macron desistisse da candidatura. Foi entretanto libertado, esta segunda-feira, mas o caso Griveaux não foi, no entanto, a razão de detenção. Pavlenski era procurado pelas autoridades francesas pelo envolvimento numa rixa violenta na passagem de ano, escreve o Le Parisien.