Jovem negra morta a tiro dentro de casa por polícia no Texas

A polícia norte-americana matou a tiro uma mulher negra com um disparo através da janela do quarto da vítima, no Texas.

Atatiana Jefferson de 28 anos foi morta na casa onde vivia com o sobrinho de oito anos na madrugada deste sábado. De acordo com a BBC, as autoridades foram alertadas pela vizinha da jovem, que afirmou estar preocupada porque a porta da habitação de Atatiana estava aberta durante noite.

Uma câmara incorporada no equipamento de um polícia, chamado ao local, mostra que os agentes, depois de inspecionarem o perímetro em redor da habitação, dispararam contra a jovem, que acreditaram ser um ladrão, segundos depois de exigirem que esta levantasse as mãos.

Em comunicado, a Polícia de Fort Worth explicou que se "apercebeu da ameaça e disparou". As autoridades referem ainda que foi encontrada uma arma durante as buscas à casa de Atatiana, um dado que ainda está por confirmar.

Já a versão da advogada da família da vítima refere que Atatiana estava a jogar videojogos com o sobrinho, mas dado o barulho que vinha da rua decidiu ir à janela verificar o que se passava.

O caso gerou uma onda de contestação nas redes sociais por Atatiana ser de raça negra. Os internautas defendem que terá sido esse o motivo que levou a polícia e disparar contra a jovem, que estava dentro da sua casa.





UNACCEPTABLE! The acts of yet another "trained" police officer have resulted in the death of #AtatianaJefferson. Gun downed in her own home. If we are not safe to call the police, if we are not safe in our homes, where can we find peace? We demand answers. We demand justice. pic.twitter.com/UZqHQzPyaW