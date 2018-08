No domingo, dia 12 de Agosto, um jovem francês de 21 anos morreu afogado numa praia da ilha de Nourmoutier, França. Segundo um comunicado das autoridades locais citado pelo site americano The Huffington Post, "o rapaz cavou um buraco muito fundo para poder estar de pé" e quando a água entrou no buraco já não conseguiu sair.

No momento em que o buraco ficou inundado, o rapaz pediu ajuda, mas mesmo com o auxílio dos seus familiares, o jovem não conseguiu sair. Quando os bombeiros e equipas de socorro chegaram, já não podiam fazer nada para salvá-lo.

As autoridades francesas explicaram que não é a primeira vez que um caso destes ocorre na zona, alertando os turistas para o risco de brincadeiras próximas da costa.