Jordan Peterson VS Slavoj Žižek: o embate dos pensadores polémicos

Dois dos mais irreverentes intelectuais desta década vão enfrentar-se para debater qual o melhor caminho para a felicidade: o marxismo ou o liberalismo.

O canadiano Jordan Peterson e o esloveno Slavoj Žižek - dois dos mais populares e polémicos pensadores da atualidade - vão estar frente a frente a debater qual o melhor caminho para atingir a felicidade: o capitalismo ou o marxismo. O debate vai ocorrer a 19 de abri, mas qual combate de boxe, as provocações já começaram a voar de um lado para o outro.



Žižek já se referiu a Peterson como um "inimigo", atacando as ideias "pseudo-científicas" do canadiano numa conferência recente em Londres, Inglaterra. Peterson, que já mostrou não se deixar ficar, respondeu, lançando um desafio: "Onde quiser, quando quiser, Sr. Žižek".



E tal como um Manny Pacquiao contra o Floyd Mayweather, alguém encontrou aqui uma forma de fazer dinheiro e desafiou os dois a enfrentarem-se. O canadiano e o esloveno aceitaram e vão sentar-se a debater qual é a melhor teoria política para as sociedades humanas, a que promove a maior "felicidade": o liberalismo conservador de Peterson, ou o marxismo de Žižek.



E o embate entre os dois supostos titãs intelectuais vai decorrer em solo canadiano. A empresa de eventos Live Nation reservou a arena do Sony Centre, em Toronto.



Peterson ganhou proeminência depois de começar a colocar as suas palestras no YouTube, tendo chegado a um píncaro de popularidade quando defendeu, num debate sobre as regras de discurso em sociedade, que não aceitava utilizar pronomes que não aqueles que identificavam um género. Para Peterson é impensável tratar um aluno que não por "ele" ou "ela", recusando-se a utilizar pronomes diferentes para transsexuais. Recentemente passou por Portugal para uma palestra que foi assistida por centenas de pessoas (na sua grande maioria homens).



Quanto a Žižek, o professor da Universidade de Liubliana cresceu sob o regime de Tito, na antiga Jugoslávia, e ganhou popularidade no Ocidente depois do seu primeiro livro escrito em inglês, publicado em 1989: The Sublime Object of Ideology. Afirma ser marxista, mas de uma forma algo complicada, sendo crítico de todos os sistemas políticos comunistas até à data. É também um combatente das "políticas identitárias" - um dos poucos traços intelectuais que o liga a Peterson -, pedindo que a esquerda se volte a concentrar na "luta de classes".